10वीं के आईटी के पेपर में पूछे हिंदी और अंग्रेजी में अलग-अलग सवाल

पटना| सीबीएसई की ओर से आयोजित 10वीं की बोर्ड परीक्षा में गुरुवार को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व मार्केटिंग एंड सेल विषय की परीक्षा ली गई। इस विषय में हिंदी व अंग्रेजी में अलग-अलग सवाल पूछे गए जिससे छात्रों में दुविधा की स्थिति रही। परीक्षा के हिंदी माध्यम के प्रश्न पत्र के ‘खंड क’ में 10वें नंबर का प्रश्न था ‘आत्मविश्वास को प्रभावित करनेवाले किन्हीं चार कारकों की सूची बनाइए। 2 अंक का यह सवाल था। वहीं, अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न में इसी सवाल में पूछा गया था कि ‘List any two factors that affect self confidence. हिंदी माध्यम के प्रश्नपत्र में छात्रों को आत्मविश्वास को प्रभावित करनेवाले चार कारक बताने पड़े, जबकि अंग्रेजी माध्यम वाले छात्रों को दो कारक बताने पड़े। हालांकि बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि प्रश्न में कोई गलती नहीं है। अंग्रेजी माध्यम वाले अंग्रेजी में सवालों का जवाब देंगे और हिंदी माध्यम वाले हिंदी में सवालों का जवाब देंगे। अंग्रेजी वालों को हिंदी और हिंदी वालों को अंग्रेजी के प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड पर पहले ही सारी चीजें बताई गई हैं।