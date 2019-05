‘शेरशाह’ में सिद्धार्थ के अपोजिट होंगी किआरा

Áशहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक ‘शेरशाह’ में अब किआरा आडवाणी की एंट्री हो गई है। गुरुवार को मेकर्स ने इस बारे में अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। विष्णु वर्धन के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस करेंगे। इस बारे में किआरा ने ट्वीट कर लिखा...‘Super excited & thrilled to be a part of this one! Can’t wait for #Shershaah shoot begins soon!’ फिल्म में सिद्धार्थ डबल रोल में नजर आएंगे। वे कैप्टन बत्रा और उनके भाई विशाल बत्रा का रोल प्ले करेंगे।