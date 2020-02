Dainik Bhaskar Feb 01, 2020, 05:18 PM IST

पटना. राजद नेता तेजस्वी यादव ने बजट को दिशाहीन बताया है। तेजस्वी ने ट्वीट किया कि बजट धन उपार्जन के उपायों को लेकर बिल्कुल दिशाहीन है। इस बजट में युवाओं को नौकरी देने का कोई जिक्र नहीं है। इससे अर्थव्यवस्था में और मंदी आएगी। सरकार रेलवे, एलआईसी, बीएसएनएल, एयर इंडिया की तरह पीएसयूएस को अपने प्रिय पूंजीपतियों को औने पौने दाम पर बेच कर भाजपा के चुनावों का खर्च निकालना चाहती है।

अपने ट्वीट में तेजस्वी ने कहा कि बजट में स्पेशल पैकेज के संबंध में एक भी शब्द नहीं था। बिहार के लिए न कोई पहल है और न प्रोजेक्ट। कहा जाता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। इसके चलते हमलोग उम्मीद कर रहे थे कि बिहार को बहुत कुछ मिलेगा। बजट में यह दिखा कि मोदी सरकार बिहार के साथ कितना अधिक भेदभावपूर्ण इरादे से काम कर रही है।

बजट से साबित होता है कि सरकार को पता नहीं है कि रोजगार सृजन, राजस्व, धन सृजन और उसका वितरण कैसे करें। बजट से आम आदमी की खर्च करने की क्षमता में कमी आएगी और असमानता बढ़ेगी। सब्सिडी को भी कम कर दिया गया है। इससे आम आदमी परेशान है।

