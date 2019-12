Dainik Bhaskar Dec 15, 2019, 11:45 AM IST

पटना. जदयू उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भाजपा पर हमला बोला है। प्रशांत ने ट्वीट कर लिखा कि देश भर में एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप) लागू करना नागरिकता का डिमोनिटाइजेशन करने जैसा है। जब तक आप इसे सबित नहीं करते, तब तक यह अमान्य है। अब तक मिले अनुभवों से पता चलता है कि इससे सबसे ज्यादा गरीब और हाशिये पर पड़े लोग पीड़ित होंगे।

The idea of nation wide NRC is equivalent to demonetisation of citizenship....invalid till you prove it otherwise.



The biggest sufferers would be the poor and the marginalised...we know from the experience!!#NotGivingUp