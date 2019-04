बिहार समेत 12 राज्यों की 95 सीटों पर 66 फीसदी वोटिंग; 2009 से 3.5% और 2014 से 1% ज्यादा

नई दिल्ली | भाजपा महासचिव जीवीएल नरसिम्हा राव गुरुवार दोपहर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी कानपुर के डॉक्टर शक्ति भार्गव ने उन पर जूता फेंक दिया। पुलिस ने शक्ति को पूछताछ के बाद छोड़ दिया।सीट 2019 2014 अंतरकिशनगंज 64.10% 63.31%कटिहार 68.20% 67.39%पूर्णिया 64.50% 63.88%भागलपुर 58.20% 57.38%बांका 58.00% 57.69%भास्कर न्यूज | नई दिल्लीलोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में गुरुवार को श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक वोटिंग हुई। इस चरण में 11 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश की 95 सीटों पर शाम 7 बजे तक 66% वोटिंग हुई। यह पिछले चुनाव से 1% ज्यादा है। तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया था, जबकि त्रिपुरा पूर्व सीट पर अब तीसरे चरण में वोटिंग होगी। 2014 में इन 95 सीटों पर 65% वोटिंग हुई थी। जबकि 2009 में इन्हीं 95 सीटों पर 62.41% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में कुल 1629 प्रत्याशी मैदान में थे। पिछले दो आम चुनाव के वोटिंग ट्रेंड का एनालिसिस करने पर देखने को मिला, जब वोटिंग में इजाफा हुआ तो भाजपा की सीटें बढ़ी और कांग्रेस को नुकसान हुआ।2014 में यूपी में 12% ज्यादा वोटिंग होने से भाजपा को 7 सीटों का फायदा हुआ था भाजपा को 27 सीटें इन्हीं 95 सीटों में से मिली थीं। उसने छत्तीसगढ़ में इस चरण की तीनों सीटों और महाराष्ट्र की 10 में 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। 4 सीटें भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने जीती थीं।+0.79+0.81+0.62+0.82+0.31राज्य 2019 2014 2009असम 76.14% 78.2% 68.9%05  1.8%    बिहार 62.37% 62.44% 51.8%05  0.07%    जम्मू-कश्मीर 45.46% 47.9% 35.2%02  2.44%    कर्नाटक 67.08% 67.2% 58.8%14  0.12%    महाराष्ट्र 60.72% 62.6% 55.56%10  2.3%    मणिपुर 76.15% 74.9% 70.6%01  2%    5 राज्यों की 68 सीटों पर एनडीए  यूपीएराज्य सीटेंतमिलनाडु 38कर्नाटक 14महाराष्ट्र 10बिहार 5पुड्डुचेरी 1कुल 682014 में 2.6% वोटिंग बढ़ी, तब इन 95 सीटों पर भाजपा को 10 सीटों का फायदा हुआ। जबकि, कांग्रेस की सीटें 24 से घटकर 12 रह गई थींवोट प्रतिशत में मामूली वृद्धि3 राज्यों की 9 सीटों पर भाजपा  कांग्रेसराज्य सीटेंअसम 5छत्तीसगढ़ 3मणिपुर 1कुल 9इन राज्यों में भाजपा के पास अभी 27 सीटें हैं। उसे ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु और नार्थ ईस्ट में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। कांग्रेस के पास 12 सीटें हैं।आरोपी का अस्पताल है। माता-पिता उसे बेदखल कर चुके हैं। उसका अपहरण भी हुआ था।राज्य 2019 2014 2009ओडिशा 57.97% 74.4% 64.6%05  16.43%    तमिलनाडु 64.95% 73.7% 73.1%38  9%    उत्तर प्रदेश 62.06% 62% 50.47%08  0.06%    प. बंगाल 76.42% 81.46% 81.1%03  5%    छत्तीसगढ़ 71.39% 73% 57.6%03  1.6%    पुडुचेरी 75.48% 82.1% 79.8%01  7%    4 राज्यों की 18 सीटों पर 3-4 दल मुकाबले मेंराज्य सीटें पार्टियांउ.प्रदेश 8 भाजपा vs सपा-बसपा-रालोद vs कांग्रेसओडिशा 5 भाजपा vs बीजद vs कांग्रेसबंगाल 3 भाजपा vs तृणमूल vs कांग्रेस vs लेफ्टकश्मीर 2 भाजपा vs नेकां vs पीडीपीकुल 18बांका में फायरिंगवो मजबूर सरकार, हम मजबूत सरकारमजबूत सरकार देखनी है तो दिल्ली की अोर देखो। मजबूर सरकार देखनी है तो कर्नाटक के हाल देखो। हमने राष्ट्र को सर्वोपरी मानकर आतंकवाद के खिलाफ मजबूत फैसले लिए हैं। आतंकियों को घर में घुसकर मारा है। कांग्रेस को इससे भी तकलीफ हो रही है।- नरेंद्र मोदी, कनार्टक, महाराष्ट्र में कहा।भोपाल से भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद साध्वी प्रज्ञा गुरुवार को मीडिया के सामने आईं। कहा कि- पीटकर मुझसे जबरन झूठ बुलवाया जाता था। मेरे खिलाफ साजिश रची गई। जेल में प्रताड़ित किया गया। कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे फांसी दी जाए। लेकिन, एनआईए ने कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं। मुझे राजनीति का अनुभव है। बात करते हुए प्रज्ञा रोनेे लगीं।भागलपुर में मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करतीं महिलाएं।भास्कर न्यूज | भागलपुरलोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान गुरुवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में मतदाताओं मेंं उत्साह कम दिखा। सभी जगहों पर पिछली बार की तुलना में कम वोट पड़े। भागलपुर में पिछली बार जहां 57.38 प्रतिशत मतदान हुआ, वहीं इस बार 58.20 प्रतिशत मतदान हुआ। पिछली बार से यह 3.18 प्रतिशत कम रहा। छह विधानसभा क्षेत्रों में सुबह मतदान की गति काफी धीमी रही। उधर, वोट डालने जा रहे रंगरा के भीमदास टोला के रहने वाले शंकर शर्मा (45 वर्ष) को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कटिहार में भी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कम मतदान हुआ। 2014 में जहां 67.39 प्रतिशत मतदान हुआ था, वहीं इस बार 68.20 प्रतिशत मतदान हुआ। मनिहारी, आजमनगर और बलरामपुर प्रखंड में चार जगहों पर मतदाताओं ने सड़क, बिजली और पानी के लिए कुछ देर तक मतदान का बहिष्कार किया। किशनगंज में भी चुनाव शांतिपूर्ण रहा। यहां पिछली बार 63.31 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार 64.10 प्रतिशत मतदान हुआ है। पूर्णिया में 64.50 प्रतिशत मतदान हुआ। 2014 में यह 63.88 प्रतिशत था। उधर बांका संसदीय क्षेत्र के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के रामचुआ गांव में मतदान केंद्र संख्या 59 और 60 पर दोपहर सुरक्षाकर्मियों और मतदाताओं के बीच झड़प के बाद पुलिस लाठीचार्ज में छह ग्रामीण घायल हो गए। बांका में 58.0 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि पिछली बार 57.69 प्रतिशत मतदान हुआ था। -पढ़ें|जैकेट इनसाइडईवीएम बदलेन्याय सिर्फ अंबानी नहीं, किसान भी लेगाहम किसानों के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम दो हिन्दुस्तान नहीं बनने देंगे। अगर न्याय अंबानी को मिलेगा तो फिर किसान को भी मिलेगा। इसीलिए हम किसानों के लिए अलग बजट लेकर आ रहे हैं। 6% बजट सिर्फ शिक्षा पर खर्च करने जा रहे हैं।- राहुल गांधी, गुजरात के जूनागढ़ में