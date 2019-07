भविष्य की बुरी स्थितियों की कल्पना अभी से की जाए तो उनसे निपटना आसान

आने वाले समय के घटनाक्रमों की भविष्यवाणी कठिन है। लेकिन, अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना तो ठीक हो सकता है। भविष्य के संबंध में अटकलबाजियों से लोगों को अगले परिणामों के लिए तैयार रहने मंे मदद मिलती है। इस मामले में तीन विकल्पों और तरीकों पर गौर कर सकते हैं।पहला है, प्लानिंग। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सेनाओं ने यह तरीका आजमाया था। तेल कंपनी रॉयल डच शैल ने 1973 के तेल संकट का ऐसे ही मुकाबला किया था। दूसरा है, साइंस फिक्शन। विज्ञान लेखन तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ट्रेंड्स को भांपने में उपयोगी भूमिका अदा कर सकता है। टेक इंडस्ट्री में ऐसे लोग बहुत हैं जो वैज्ञानिक कल्पनाओं को सच साबित करने में लगे हैं। तीसरी श्रेणी है, कार्पोरेट मानवशास्त्र और ट्रेंड पहचानना। कई बड़ी कंपनियां घुमंतू मानवशास्त्रियों को उभरती टेक्नोलॉजी और लोगों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए तैनात करती हैं। वे संभावित ग्लोबल ट्रेंड को देखते हैं। भविष्य के बारे में पढ़ने से वर्तमान के संबंध में आपकी धारणा बदल सकती है। आपको समझने में मदद मिलेगी कि आगे क्या होगा? हम यहां तीन काल्पनिक स्थितियों की तस्वीर पेश कर रहे हैं।वर्ष 2040 में एंटीबॉयोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से यूरोप और अमेरिका में चार लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। अफ्रीका और एशिया में दवा प्रतिरोधी टीबी से हर साल लगभग 20 लाख व्यक्ति मरते हैं। पश्चिमी देशों में अस्पतालों में जानलेवा इन्फेक्शन की बढ़ोतरी हुई है। जब एंटीबॉयोटिक्स काम करते थे तब ये इन्फेक्शन रोक लिए जाते थे।इधर, नई एंटीबॉॅयोटिक पार्वोमाइसिन से स्थिति बदल रही है। यह दवा बैक्टीरिया के नए समूह एंटरोबैक्टीरियासी के खिलाफ काम करती है। जिस तरह 100 वर्ष पहले पेनिसिलिन को जादुई दवा माना गया था, वैसा ही डॉक्टर पार्वोमाइसिन को मानते हैं। लेकिन, पार्वोमाइसिन पुराने एंटीबॉयोटिक्स के समान लंबे समय तक असरकारक नहीं रह पाएगी। एंटीबॉयोटिक्स के अंधाधुंध उपयोग से ये दवाएं बेअसर हो गई। ऐसी ही स्थिति पार्वोमाइसिन की हो सकती है। पार्वोमाइसिन की खोज 2032 में कई देशों के वैज्ञानिकों के ग्रुप जीएएसपी की रिसर्च से हुई। छह वर्ष में पार्वोमाइसिन का विकास कर लिया गया। भविष्य में आशावाद के दो कारण हैं। पहला एंटीबॉयोटिक्स के उपयोग को सीमित कर दिया गया है। जीएएसपी की खोज ने नई एंटीबॉयोटिक दवाओं के निर्माण का रास्ता खोला है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.comअब यह विश्वास करना मुश्किल है कि दस वर्ष पहले लोग रोबोट्स द्वारा सभी नौकरियां हड़पने को लेकर चिंतित थे। 2017 में मैकिंसे ग्लोबल ने भविष्यवाणी की थी कि 2030 तक 46 देशों में 80 करोड़ लोगों के जॉब्स मशीनों की भेंट चढ़ जाएंगे। लेकिन, रोबोट्स ने सभी जॉब्स नहीं हथियाए हैं। आज 2030 में आबादी के बुजुर्ग होने और वर्कफोर्स सिमटने के कारण दुनिया के सामने उल्टा खतरा है। जिन देशों ने ऑटोमेशन में ज्यादा पैसा नहीं लगाया है उन्हें समस्या होगी। इनमें ब्रिटेन शामिल है। चीन में आबादी के बुजुर्ग होने से अशांति फैलने का खतरा है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया को ऑटोमेशन के कारण आसानी होगी। माइग्रेंट्स के आने से जर्मनी में काम करने वालों की कमी नहीं रही।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकी जितना सोचा गया था। रोबोट 2035 तक हर जगह प्रचलित नहीं हो पाएंगे। सोशल केयर में रोबोट्स का काम ठीक नहीं रहा। आबादी के बुजुर्ग होने पर अमीर देशों में वर्कफोर्स सिमट गया है। 2019 में अमीर देशों में रोजगार की दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जॉब घटने जैसे खतरे सामने नहीं आए। इससे पता लगता है कि मशीनें मानवों की जगह नहीं ले रही हैं।1 जुलाई 2020 को यूरोप में हजारों लोगों ने शिकायत की- क्या फेसबुक बंद है? मैसेंजर लोड नहीं हो रहा है? व्हाट्सएप के साथ क्या हुआ? पहले लोगों ने सोचा यह मार्च 2019 में फेसबुक की सेवाएं कुछ घंटे के लिए बंद होने जैसा कुछ है।ध्यान रहे पिछले वर्ष फेसबुक को यूरोपियन रेगुलेटर्स की जांच का सामना करना पड़ा था। आधी रात के 15 मिनट बाद फेसबुक ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उसने कहा, ईयू में उसकी सेवाएं अब उपलब्ध नहीं होंगी। यूरोप के डेटा सुरक्षा नियमों, कंटेंट पर प्रतिबंधों और प्रतिस्पर्धा से संबंधित चिंताओं पर बातचीत टूट गई है।कुछ मिनटों के भीतर विश्व में हर प्रमुख न्यूज चैनल पर यह खबर थी। 38 करोड़ से अधिक लोगों का अपने मित्रों, परिवारों से संपर्क टूट गया। ईयू की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से प्रभावित होगी। इंस्टाग्राम के मार्फत चलने वाला बिजनेस खत्म हो जाएगा। कुछ ही घंटों में यूरोप के राजनेताओं पर समझौते के लिए जनता का दबा‌व पड़ा। ईयू ने उसी दिन दोपहर बैठक बुलाई। लाखों यूरोपियाइयों की समझ में आ गया कि फेसबुक के बिना काम नहीं चल सकता है।