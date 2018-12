एचबीओ और नेटफ्लिक्स 20 नॉमिनेशन के साथ बराबरी पर हैं।

ब्लैक पैंथर को 12, फर्स्ट मैन को 10 और ग्रीन बुक को 7 नॉमिनेशन मिले हैं।

Dainik Bhaskar Dec 12, 2018, 05:15 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. 24वें क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन्स सोमवार को अनाउंस कर दिए गए हैं। ब्रॉडकास्ट फिल्म क्रिटिक्स असोसिएशन और ब्रॉडकास्ट टेलीविजन जर्नलिस्ट असोसिएशन ने नॉमिनीज की घोषणा की।

#TheFavourite has been nominated for 14 @CriticsChoice Awards including Best Picture, Best Director Yorgos Lanthimos, Best Actress Olivia Colman, and Best Supporting Actress Emma Stone and Rachel Weisz! pic.twitter.com/AhKQqjD7CY — The Favourite (@the_favourite) December 10, 2018

फिल्मों के नॉमिनेशन में ओलिविया कोलमैन स्टारर 'द फेवरिट' ने बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर सहित 14 नॉमिनेशन के साथ सबसे आगे जगह बनाई है। वाइस, अ स्टार इज बोर्न और मैरी पॉपिन्स रिटर्न्स को 9, रोमा को 8 और फर्स्ट मैन को 10 नॉमिनेशन मिले हैं।



विनर्स अनाउंसमेंट 13 जनवरी, 2019 को सैंटा मोनिका के द बार्कर हैंगर में होने वाली सेरेमनी में होगी। इवेंट का लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। अभी तक इस सेरेमनी के लिए होस्ट डिसाइड नहीं हुए हैं।

क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्स 2019 के नॉमिनेशन्स



बेस्ट पिक्चर

ब्लैक पैंथर

ब्लैकक्लैंसमैन

द फेवरिट

फर्स्ट मैन

ग्रीन बुक

इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक

मैरी पॉपिन्स रिटर्न्स

रोमा

अ स्टार इज बोर्न

वाइस

बेस्ट एक्टर

क्रिश्चियन बेल(वाइस)

ब्रैडली कूपर(अ स्टार इज बोर्न)

विलियम डफो(एट एटरनिटी्ज गेट)

रयान गॉजलिंग(फर्स्ट मैन)

ईथन हॉक(फर्स्ट रीफॉर्म्ड)

रमी मलेक(बोहेमियन रैपसोडी)

विगो मोर्टेंसन(ग्रीन बुक)

बेस्ट एक्ट्रेस

यलित्जा एपैरिसियो(रोमा)

एमिली ब्लंट(मैरी पॉपिन्स रिटर्न्स)

ग्लेन क्लोज(द वाइफ)

टोनी कोलेटे(द फेवरिट)

ओलिविया कोलमैन(द फेवरिट)

लेडी गागा(अ स्टार इज बोर्न)

मैलिसा मैक कार्थी(कैन यू एवर फॉरगिव मी?)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर

मैहरशाला अली(ग्रीन बुक)

टिमोथी चैलमेट(ब्यूटीफुल बॉय)

एडम ड्राइवर(ब्लैकक्लैंसमैन)

सैम इलियट(अ स्टार इज बोर्न)

रिचर्ड ई ग्रान्ट(कैन यू एवर फॉरगिव मी?)

माइकल बी जॉर्डन(ब्लैक पैंथर)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस

एमी एडम्स(वाइस)

क्लैयर फॉय(फर्स्ट मैन)

निकोल किडमैन(बॉय ईरेस्ड)

रेजिना किंग(इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक)

एम्मा स्टोन(द फेवरिट)

रैचल वीस्ज(द फेवरिट)

बेस्ट यंग एक्टर/एक्ट्रेस

एल्सी फिशर(एट्थ ग्रेड)

थॉमसिन मैक कैंजी(लीव नो ट्रेस)

एड ऑक्सेनबॉल्ड(वाइल्डफायर)

मिलिसेंट सिमंड्स(अ क्वाइट प्लेस)

एमांडला स्टेनबर्ग(द हेट यू गिव)

सनी सुजिक(मिड 90स)

बेस्ट एक्टिंग एन्सेंबल

ब्लैक पैंथर

क्रेजी रिच एशियन्स

द फेवरिट

वाइस

विडोज

बेस्ट डायरेक्टर

डेमियन शैजल(फर्स्ट मैन)

ब्रैडली कूपर(अ स्टार इज बोर्न)

अल्फोंसो क्यूरों(रोमा)

पीटर फेरैली(ग्रीन बुक)

योर्गस लैंथिमोस(द फेवरिट)

स्पाइक ली(ब्लैकक्लैंसमैन)

एडम मैक कै(वाइस)

बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले

बो बर्नहम(एट्थ ग्रेड)

अल्फोंसो क्यूरों(रोमा)

डेब्रोह डेविस और टोनी मैक नमारा(द फेवरिट)

एडम मैक कै(वाइस)

पॉल श्क्रैडर(फर्स्ट रिफॉर्म्ड)

निक वैलेलोंगा, ब्रियान हायस क्यूरी, पीटर फेरैली(ग्रीन बुक)

ब्रायन वुड्स, स्कॉट बेक, जॉन क्रासिंकी(अ क्वाइट प्लेस)

बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले

रयान कूगलर, जो रॉबर्ट कोल(ब्लैक पैंथर)

निकोल होलोफसेनर, जेफ व्हिटी(कैन यू एवर फोरगिव मी?)

बैरी जेनकिंस(इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक)

एरिक रॉथ, ब्रैडली कूपर, विल फैटर्स(अ स्टार इज बोर्न)

जोश सिंगर(फर्स्ट मैन)

चार्ली वॉचेल, डेविड रैबिनोविट्ज, केविन विलमॉट, स्पाइक ली(ब्लैकक्लैंसमैन)

बेस्ट सिनेमेटोग्राफी

अल्फोंसो क्यूरों(रोमा)

जेम्स लैक्सटन(इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक)

मैथ्यू लिबिटिक(अ स्टार इज बोर्न)

रैशल मॉरिसन(ब्लैक पैंथर)

रॉबी रयान(द फेवरिट)

लिनस सैंडग्रेन(फर्स्ट मैन)

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन

हैन्ना बीचलर, जे हार्ट (ब्लैक पैंथर)

यूजिनियो कैबेलरो, बारबरा एनरिक्ज(रोमा)

नेल्सन कोट्स, एड्रंयू बेसमैन(क्रेजी रिच एशियन्स)

फियोना क्रॉम्बी, एलिस फैल्टन(द फेवरिट)

नाथन क्रोली, कैथी ल्यूकस(फर्स्ट मैन)

जॉन म्हरे, गॉर्डन सिम(मैरी पॉपिन्स रिटर्न्स)

बेस्ट एडिटिंग

जै कैसिडी(अ स्टार इज बोर्न)

हैंक कॉर्विन(वाइस)

टॉम क्रॉस(फर्स्ट मैन)

अल्फोंसो क्यूरों, एडम गो(रोमा)

यॉर्गस मैवरोप्सारिडिस(द फेवरिट)

जो वॉकर(विडोज)

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन

एलेक्सैंड्रा बर्न(मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स)

रुथ कार्टर(ब्लैक पैंथर)

जुलियन डे(बोहेमियन रैपसोडी)

सैंडी पॉवेल(द फेवरिट)

सैंडी पॉवेल(मैरी पॉपिन्स रिटर्न्स)

बेस्ट हेयर एंड मेक-अप

ब्लैक पैंथर

बोहेमियन रैपसोडी

द फेवरिट

मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स

सुस्पिरिया

वाइस

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स

एवेंजर्स:इनफिनिटी वॉर

ब्लैक पैंथर

फर्स्ट मैन

मैरी पॉपिन्स रिटर्न्स

मिशन:इंपॉसिबल- फॉलआउट

रेडी प्लेयर वन

बेस्ट एनीमेटेड फीचर

द ग्रिंच

इन्क्रेडेबल्स टू

आइल ऑफ डॉग्स

मिराई

रॉल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट

स्पाइडर मैन:इनटू द स्पाइडर वर्स

बेस्ट एक्शन मूवी

एवेंजर्स:इनफिनिटी वॉर

ब्लैक पैंथर

डेडपूल टू

मिशन:इंपॉसिबल- फॉलआउट

रेडी प्लेयर वन

विडोज

बेस्ट कॉमेडी

क्रेजी रिच एशियन्स

डेडपूल टू

द डेथ ऑफ स्टैलिन

द फेवरिट

गेम नाइट

सॉरी टू बॉदर यू

बेस्ट एक्टर इन अ कॉमेडी

क्रिश्चियन बेल(वाइस)

जेसन बैटमैन(गेम नाइट)

विग्गो मॉर्टेंसन(ग्रीन बुक)

जॉन सी रैली(स्टैन एंड ओली)

रयान रैनॉल्ड्स(डेडपूल टू)

लकीथ स्टैनफील्ड(सॉरी टू बॉदर यू)

बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी

एमिली ब्लंट(मैरी पॉपिन्स रिटर्न्स)

ओलिविया कोलमैन(द फेवरिट)

एल्सी फिशर(एट्थ ग्रेड)

रैचल मैक एडम्स(गेम नाइट)

चार्लिज थैरॉन(टली)

कॉन्सटैंस वू(क्रेजी रिच एशियन्स)

बेस्ट साई-फाई या हॉरर फिल्म

एन्नीहिलशन

हैलोवीन

हेरेडैट्री

अ क्वाइट प्लेस

सुस्पिरिया

बेस्ट फॉरेन लैग्वेंज फिल्म

बर्निंग

कैपरनॉम

कॉल्ड वॉर

रोमा

शॉपलिफ्टर्स

बेस्ट सॉन्ग

आल द स्टार्स(ब्लैक पैंथर)

गर्ल इन द मूवीज(डम्पलिन)

आई विल फाइट(आरबीजी)

द प्लेस व्हेयर लॉस्ट थिंग्स गो(मैरी पॉपिन्स रिटर्न्स

शैलो( अ स्टार इज बोर्न)

ट्रिप टू लिटिल लाइट फैंटास्टिक(मैरी पॉपिन्स रिटर्न्स)

बेस्ट स्कोर