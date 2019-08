Dainik Bhaskar Aug 21, 2019, 01:03 PM IST

हाॅलीवुड डेस्क. जेम्स बॉन्ड सीरीज की 25वीं फिल्म का टाइटल 'नो टाइम टू डाई' रखा गया है। सीरीज के ट्विटर अकाउंट पर 30 सैकंड के टीजर पोस्टर के साथ डेनियल क्रेग के साथ इसे रिवील किया गया। फिल्म नो टाइम टू डाई 3 अप्रैल को यूनाइटेड किंगडम और 8 अप्रैल 2020 को यूएस में रिलीज होगी।

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s