Dainik Bhaskar Dec 07, 2018, 06:45 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. 76वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 6 जनवरी 2019 को होने वाले हैं। एंडी सैमबर्ग और सैंड्रा ओह इसे होस्ट करेंगे। गुरूवार को गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के ऑफिशियल ट्विटर पेज ने एक ट्वीट कर होस्ट्स की अनाउंसमेंट की थी। जिसके बाद गुरूवार को ही अवॉर्ड के नॉमिनेशन भी पब्लिक के सामने आ गए हैं।



डिक चैनी की बायोपिक 'वाइस' 6 नॉमिनेशन के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद ए स्टार इज बोर्न, द ग्रीन बुक और द फेवरिट को 5-5 नॉमिनेशन मिले हैं।

