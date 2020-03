दैनिक भास्कर Mar 25, 2020, 10:56 AM IST

हॉलीवुड डेस्क. अमेरिका के मशहूर स्क्रीनराइटर 81 वर्षीय टैरेंस मैकनेली की कोरोनावायरस कॉम्प्लिकेशन्स से मौत हो गई है। मैकनैली ने मंगलवार को फ्लोरिडा के अस्पताल में अंतिम सांस ली। साल 1994 में उन्हें ड्रामा ए परफेक्ट गणेश के लिए पुलित्जर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था।

मैकनैली ने कुल चार टोनी अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे। उन्हें साल 1998 में रैगटाइम और 1993 में किस ऑफ द स्पाइडर वुमन के लिए दो टोनी जीते थे। इसके अलावा उन्होंने लव वैलॉर कंपेशन और मास्टर क्लास के लिए दो और अवॉर्ड्स जीते।

बीते साल ही उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट इन थियेटर का टोनी अवॉर्ड मिला। हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक मैकनैली 90 के दशक से ही फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज थी।

Terrence McNally was a legend among legends on Broadway. If you are an actor, there's a good chance you have performed one of his works. If not, you surely will in your career, he was that prolific and gifted. Ah, my heart breaks at the news! https://t.co/N71IQcStFH