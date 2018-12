गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 6 जनवरी को टेलीकास्ट होंगे।

Dainik Bhaskar Dec 07, 2018, 01:03 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. गोल्डन ग्लोब विनर 'किलिंग ईव' स्टार सैंड्रा ओह और ब्रुकलिन नाइन-नाइन स्टार एंडी सैमबर्ग 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स सेरेमनी को-होस्ट करेंगे। बुधवार को अवार्ड्स के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर दोनो एक्टर्स के फोटो ट्वीट करके यह अनांउसमेंट की गई है। ट्वीट में लिखा है, 'हमें यह बताते हुए खुशी है कि एंडी सैमबर्ग और सैंड्रा ओह इस साल 76वें गोल्ड्न ग्लोब अवार्ड्स को-होस्ट करेंगे।'

We are pleased to confirm that Andy Samberg and Sandra Oh will be co-hosting this year’s 76th #GoldenGlobes! pic.twitter.com/H4ktWJ0jvk