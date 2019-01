हॉलीवुड डेस्क. वार्नर ब्रदर्स की एक्वामैन डीसी कॉमिक कैरेक्टर पर बनी फिल्मों में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस वीकएंड पर फिल्म ने द डार्क नाइट राइसेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिस्टोफर नोलन निर्देशित डार्क नाइट अब तक 1.08 बिलियन डॉलर के साथ डीसी की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी। लेकिन अब एक्वामैन ने 1.09 बिलियन डॉलर की कमाई के साथ डार्क नाइट की जगह ले ली है।

एक्वामैन के डायरेक्टर जेम्स वॉन ने ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर की है। जेम्स ने लिखा, 'सालों से एक्वामैन एक ऑरेंज शर्ट वाली पंचलाइन रहा है। लेकिन अब कोई इस पर हस नहीं रहा। और इस वीकेंड अटलांटिस के राजा ने गोथम सिटी के डार्क नाइट को हरा दिया। वॉर्नर ब्रदर्स के लिए अब ऑरेंज ही काले रंग का नया मतलब है।'

“For years Aquaman has been an orange-shirted punchline... No one is laughing anymore. And this weekend when the King of Atlantis surpasses the Dark Knight of Gotham City, orange will officially be the new black for Warner Bros.”



