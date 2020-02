Dainik Bhaskar Feb 02, 2020, 03:30 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. सुपरस्टार जॉनी डेप और एम्बर हर्ड करीब चार साल पहले अलग हो गए थे। लेकिन एक बार फिर दोनों स्टार्स का रिश्ता मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। एक वायरल ऑडियो में एम्बर इस बात पर सहमति जता रही हैं की उन्होंने जॉनी को पीटा था। ऑडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जॉनी डेप ट्रेंड करने लगा है।

वायरल हो रहे ऑडियो में दोनों स्टार्स आपस में हुई मारपीट के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं एम्बर इस बात में हामी भर रहीं हैं कि उन्होंने जॉनी को मारा था। एम्बर‘एक्वामैन’, ‘नेवर बैक डाउन’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं हैं। वहीं जॉनी डेप ‘पायरेट्स ऑफ कैरेबियन’जैसी हिट सीरीज का हिस्सा रह चुके हैं।

If it was a man saying this the conversation would be different...



You DON'T get to decide wether your physical violence hurt or not, you DON'T get to hit anyone, you DON'T get to call someone a 'baby' bc they call out your abuse. OWN UP TO THIS. GROW UP. #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/WIl9mUSOTB