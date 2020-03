दैनिक भास्कर Mar 16, 2020, 12:12 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस से संक्रमित एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी रीटा विल्सन का इलाज जारी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट रिचर्ड विल्किन्स भी रीटा से मुलाकात के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने वायरस से ग्रस्त होने की जानकारी ट्विटर पर दी।

विल्किन्स ने रीटा से 7 मार्च को सिडनी ओपेरा हाउस के एक रूम में मुलाकात की थी। इसके अलावा रीटा ने 5 मार्च को ब्रिसबेन एंपोरियम होटल में परफॉर्म किया था और 12 मार्च को नाइन नेटवर्क के टॉक शो टुडे एक्स्ट्रा में भी पहुंची थीं।

Hey ....sincere thanks for all the messages...I really appreciate it. It’s actually a bizarre feeling to have tested positive to this thing we’ve all been talking about. I feel 100% ...no symptoms at all ! Thanks again ....love to all RW xx