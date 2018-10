Dainik Bhaskar Oct 09, 2018, 07:25 PM IST

लॉस एंजिलस. सिविल वॉर और एवेंजर्स सीरीज में कैप्टन अमेरिका के किरदार ने हमेशा दर्शकों का दिल जीता है। दुनिया भर में लोग उनकी फिल्मों और अदाकारी के मुरीद हैं। सीरीज की अगली फिल्म 2019 में रिलीज होने की संभावना है। ऐसे में कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर क्रिस इवांस और एवेंजर्स के फैन्स के लिए एक बुरी खबर आई है।सीरीज की अगली फिल्म, क्रिस की आखिरी एवेंजर्स फिल्म होगी। हाल ही में क्रिस ने इस फिल्म की शूटिंग खत्म की है। रविवार को सीरीज की पूरी कास्ट ने मिलकर उन्हें फेयरवेल दिया।



इमोशनल ट्वीट कर दी थी जानकारी: कुछ दिनों पहले क्रिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर यह सफर खत्म होने पर अपने इमोशन शेयर किए थे, उन्होनें लिखा था, "एवेंजर्स 4 की शूटिंग खत्म हो गई। शूटिंग का आखिरी दिन भावनात्मक था। 8 सालों तक यह किरदार निभाना मेरे लिए गर्व की बात है। कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे की पूरी टीम तथा दर्शको को यादों के लिए धन्यवाद।"

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.