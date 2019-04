हॉलीवुड डेस्क. हॉलीवुड की सुपरहीरोज फिल्म ‘एवेंजर्स एंडगेम’ ने भारत में अपनी रिलीज के साथ ही ऐसी बंपर ओपनिंग ली है, जो इससे पहले किसी बॉलीवुड फिल्म को भी नसीब नहीं हुई थी। फिल्म ने पहले दिन ताबड़तोड़ अर्निंग करके बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड जमींदोज कर दिए। इसकी कमाई को लेकर ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 53.25 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह भारत में किसी भी हॉलीवुड फिल्म का पहले दिन का सबसे अच्छा प्रदर्शन तो है ही, साथ ही इसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन लेने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान का रिकॉर्ड (52.25 करोड़ रु.) भी तोड़ दिया है। वहीं फिल्म ने दूसरे दिन 51 करोड़ की कमाई की। दो दिनों में फिल्म ने कुल 104.25 करोड़ की कमाई कर ली है।

#AvengersEndgame is rewriting record books... Puts up a HISTORIC total on Day 2... Eyes ₹ 150 cr+ weekend... No biggie from *Hindi* film industry has achieved the target so far... Fri 53.10 cr, Sat 51.40 cr. Total: ₹ 104.50 cr Nett BOC. India biz. Gross BOC: ₹ 124.40 cr.