फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, मार्क रफैलो, क्रिस हेमवर्थ, स्कारलेट जोहानसन और बैरी लार्सन ने सुपरहीरोज के रोल निभाए हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी ट्वीट कर बताया था- एवेंजर्स एंडगेम की एडवांस बुकिंग अनसुनी, अकल्पनीय होगी। 2018-19 में रिलीज हुई हिन्दी फिल्मों से कहीं ज्यादा। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाएं।

#AvengersEndgame advance booking is unheard of, unimaginable and unprecedented... Much, much better than several #Hindi biggies that opened in 2018 and 2019... Eyes a record-breaking, historic start in #India... Dear BO records, get ready to be smashed and shattered!