हॉलीवुड डेस्क. एवेंजर्स एंडगेम के पहले ट्रेलर ने रिलीज के 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखे गए ट्रेलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एंडगेम से पहले इसी सीरीज की पिछली फिल्म एवेंजर्स इनफिनिटी वॉर का ट्रेलर टॉप पर था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर लॉयन किंग का ट्रेलर है, जो हाल ही में रिलीज हुआ था। मार्वल्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और फैंस का शुक्रिया अदा किया है।

To the greatest fans in the world, thank you for being there from the beginning until the endgame and making this the most viewed trailer in history with 289M views in 24 hours! pic.twitter.com/oWBDCe4e0m