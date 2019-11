Dainik Bhaskar Nov 11, 2019, 03:20 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. अप्रैल में रिलीज हुई 'एवेंजर्स एंडगेम' बेस्ट मूवी ऑफ दि ईयर बन गई है। बीते रविवार को सेंटा मोनिका में आयोजित पीपुल्स च्वाइस अवॉर्ड्स में फिल्म को सम्मानित किया गया। वहीं फिल्म में आयरन मैन का किरदान निभाने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मेल मूवी स्टार अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा फिल्म को बेस्ट एक्शन मूवी अवॉर्ड भी मिला।

.@Avengers assemble! Y'all are taking home TWO #PCAs tonight!



Congrats on making #AvengersEndgame #TheActionMovie of 2019! pic.twitter.com/LaYn52mZi7