Dainik Bhaskar Jan 10, 2019, 03:10 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. 72वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन बुधवार को अनाउंस किए गए। नॉमिनेशन की लिस्ट में ओलिविया कोलमैन स्टारर द फेवरिट छाई रही, इस फिल्म को बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर सहित कुल 12 नॉमिनेशन मिलें हैं। बोहेमियन रैपसोडी, फर्स्ट मैन, रोमा और अ स्टार इज बोर्न को 7-7 नॉमिनेशन मिले। वहीं वाइस और ब्लैकक्लैंसमैन 6 और 5 नॉमिनेशन के साथ रेस में शामिल हैं। ब्रिटिश सिनेमा में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए स्टीफन वूली एंड एलिजाबेथ कार्लसन को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। बाफ्ता ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकांउट पर पोस्ट करके नॉमिनेशन अनाउंस होने घोषणा की।

