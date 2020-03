दैनिक भास्कर Mar 19, 2020, 10:29 AM IST

हॉलीवुड डेस्क. ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवॉर्ड्स (BAFTA) ने कोरोनावायरस के चलते टीवी अवॉर्ड्स को स्थगित कर दिया है। मंगलवार को संस्था ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पहले 26 अप्रैल को टेलीविजन क्राफ्ट अवॉर्ड्स और 17 मई को टीवी अवॉर्ड्स होने थे।

BAFTA ने मेन ईवेंट के अलवा 26 मार्च को होने जा रहे नॉमिनेशन को घोषणा को भी पोस्टपोन कर दिया है। संस्था की वेबसाइट के मुताबिक आगामी हफ्तों में नई तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि, हम अपने मेहमानों और स्टाफ की सुरक्षा के लिए आधिकारिक संस्थाओं के दिशानिर्देश मान रहे हैं।

Following the latest government advice, we regret to announce that the BAFTA Television Craft Awards and Virgin Media British Academy Television Awards, originally scheduled for 26 April & 17 May, will be postponed until later in the year. Find out more https://t.co/Fugnj0vY29