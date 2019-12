Dainik Bhaskar Dec 30, 2019, 05:23 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साल 2019 की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट जारी की है। पूर्व राष्ट्रपति ने बताया कि अपने प्रोडक्शन हाउस हायर ग्राउंड में बनी 'अमेरिकन फैक्ट्री' बेहद पसंद है। ट्विटर पर शेयर की गई लिस्ट में 18 फिल्मों सहित 3 टीवी शोज का नाम शामिल है। ओबामा साल के अंत में अपनी फेवरेट मूवी, टीवी शोज और किताबों की लिस्ट शेयर करते हैं।

ओबामा की लिस्ट में मून लैंडिंग पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'अपोलो 11', स्कार्लेट जॉनसन की 'मैरिज स्टोरी', समेत कई बड़ी फिल्मों के नाम शामिल है। उन्होंने 18 फिल्मों की लिस्ट में अल पचीनो और रॉबर्ड डी नीरो की फिल्म 'द आयरिशमैन' को 11वें नंबर पर रखा है।

Next up are my favorite movies and TV shows of 2019. Of course, there’s also American Factory, a film from our own production company, Higher Ground, that was recently shortlisted for an Oscar. Here’s the full list: pic.twitter.com/PEcgwotcxm