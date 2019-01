हॉलीवुड डेस्क. सुपरहीरो फिल्म ब्लैक पैंथर 1 फरवरी को री-रिलीज हो रही है। ब्लैक हिस्ट्री मंथ को सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म को करीब 250 एएमसी थिएटर में री-रिलीज किया जाएगा। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक फिल्म की फ्री स्क्रीनिंग की जाएगी। डिज़्नी ने सोमवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके यह घोषणा की।

ट्वीट में लिखा था, 'ऑस्कर की बेस्ट पिक्चर नॉमिनी और SAG अवॉर्ड विनर ब्लैक पैंथर 1 फरवरी को एक बार फिर बड़े परदे पर लौट रही है। किसी भी उम्र के फैन ब्लैक हिस्ट्री मंथ के सम्मान में पार्टिसिपेट कर रहे एएमसी थिएटर में फिल्म फ्री में देख सकते हैं।'

Oscar Best-Picture nominee and SAG Award winner #BlackPanther returns to the big screen beginning February 1. Fans of all ages can see the movie for free in honor of Black History Month at participating AMC Theatres: https://t.co/Bi9Dt7XoKu pic.twitter.com/gUZVvqMS1m