हॉलीवुड डेस्क. मार्वल की सुपरहीरो सीरीज एवेंजर्स एंडगेम 26 अप्रैल को रिलीज हुई। भारत में फिल्म रिलीज से पहले ही ताबड़तोड़ टिकट बुकिंग की गई थी। वहीं रिलीज के पहले दिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भूचाल मचा दिया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन भारत में 52 करोड़ की कमाई की है। इंडिया में चार भाषाओं हिन्दी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी में रिलीज की गई है।

ठग्स ऑफ हिदोंस्तान से रह गई पीछे

इस फिल्म ने भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अपना नाम शामिल कर लिया है। इस फिल्म ने मुंबई ने 14 करोड़ और दक्षिण भारत में 16 करोड़ की कमाई की। हालांकि ये फिल्म आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान से पीछे रह गई। आमिर की फिल्म ने पहले दिन 52.25 करोड़ कमाई थे। ठग्स ऑफ हिंदोस्तान ने बाहुबली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा था। भले ही आमिर की फिल्म फ्लॉप रही हो लेकिन इस फिल्म ने भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया है।

#AndhaDhun crosses $ 45 million in #China... Journey to $ 50 million is out of reach, since #AvengersEndgame has wrecked havoc in #China... Hence, [third] Wed and Thu biz has reduced drastically... Total till 25 April 2019: $ 45.59 million [₹ 318.85 cr].