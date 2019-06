Dainik Bhaskar Jun 23, 2019, 04:13 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. जैम्स बॉन्ड सीरीज की अगली फिल्म का लंदन में शूट चल रहा है। फिल्म के लीड एक्टर पाइनवुड स्टूडियो में शूटिंग कर रहे हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी प्रिंस चार्ल्स को हुई तो वो फिल्म के सेट पर कलाकारों से मिलने पहुंचे। वे एक्टर डेनियल क्रैग, राल्फ फिन्स समेत अन्य एक्टर्स और फिल्म की टीम से मिले। ब्रिटेन क्लेरेंस हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की गईं।

Today HRH The Prince of Wales toured the #Bond25 sets @PinewoodStudios. The Prince was introduced to cast Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Lashana Lynch and director Cary Joji Fukunaga. On display were two @astonmartin cars, that will feature in the film. pic.twitter.com/VMu8S4CFhi