Dainik Bhaskar Feb 09, 2019, 05:14 PM IST

अल्बर्ट फिनी 2011 से किडनी के कैंसर से पीड़ित थे।

एंटरटेनमेंट डेस्क. ब्रिटिश एक्टर अल्बर्ट फिनी का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके स्पोक्स पर्सन ने इस बात की पुष्टि की है। वे 2011 से किडनी के कैंसर से पीड़ित थे।



60 से ज्यादा फिल्मों अभिनय कर चुके फिनी का जन्म 1936 में सैल्फोर्ड में हुआ था। उनके पिता बुक मेकर थे। अपने हेडमास्टर से प्रेरित होकर वो एक्टिंग फील्ड में आए थे। उन्हें 1960 में आई फिल्म सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग से पहचान मिली।



सिनेमा के ओरिजनल यंग मैन माने जाने वाले फिनी को 5 बार ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। द टॉम जोन्स, मर्डर ऑन द ऑरिएंट एक्सप्रेस, द ड्रेसर, एरिन ब्रोकोविच और अंडर द वॉल्केनो में अभिनय के लिए उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था।

वे आखिरी बार फिल्म स्कायफॉल में नजर आए थे। उनके निधन पर कई सेलेब्रिटी और फैंस ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया है।





a thing about Albert Finney is that no matter how old you are, you never lived through a period when he wasn't great — Sam Adams (@SamuelAAdams) February 8, 2019

Saddened to hear of the passing of the great #AlbertFinney - a truly wonderful performer whom I greatly admired from an early age. Our condolences to his family and friends. RIP pic.twitter.com/jKvcGsiFUE — Cary Elwes (@Cary_Elwes) February 8, 2019