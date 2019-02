एंटरटेनमेंट डेस्क. म्यूजिक के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए दिए जाने वाले ब्रिट अवॉर्ड्स इस साल 20 फरवरी(भारतीय समयानुसार 21 फरवरी की सुबह) को आयोजित हुए। सेरेमनी को जैक वाइटहॉल ने होस्ट किया।



द 1975 और काल्विन हैरिस ने इस शाम सबसे ज्यादा दो-दो अवॉर्ड्स अपने नाम किए। द 1975 ने बेस्ट ब्रिटिश ग्रुप ऑफ द ईयर और बेस्ट एलबम ऑफ द ईयर के खिताब पर कब्जा किया। वहीं काल्विन हैरिस ने ब्रिटिश प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर और दुआ लिपा के साथ बेस्ट सिंगल का अवॉर्ड जीता।

रैपर ड्रैक और एरियाना ग्रान्डे ने इंटरनेशनल सोलो आर्टिस्ट का अवॉर्ड जीता। वॉक मी होम फेम सिंगर पिंक को म्यूजिक में उनके योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया। सेरेमनी में ह्यूग जैकमैन, पिंक और लिटिल मिक्स की परफॉर्मेंस भी खास रही।



thank u for this incredible honor #brits 🌫 i love y’all so very much and can’t wait to be over there again soon pic.twitter.com/mLVsuKzfTE