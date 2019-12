Dainik Bhaskar Dec 19, 2019, 12:48 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. 22 वर्षीय पॉप सिंगर कैमिला केबैलो ने सात साल पहले की नस्लीय टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर नोट शेयर कर कहा कि वे अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हैं। गौरतलब है कि कैमिला ने 15 साल की उम्र में सोशल मीडिया साइट टंबलर पर नस्लीय चुटकुले और फोटो शेयर किए थे। हालांकि यह अकाउंट अब बंद हो चुका है, लेकिन उनकी पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स आज भी ऑनलाइन मौजूद हैं।

I’m sorry from the bottom of my heart. pic.twitter.com/iZrnUawUAb