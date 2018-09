Danik Bhaskar | Sep 20, 2018, 02:58 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. ट्रू डिटेक्टिव और मेनिएक्स को डायरेक्ट करने वाले 41 साल के अमेरिकन डायरेक्टर कैरी जोजी फुकुनागा अब जेम्स बॉन्ड 25 को डायरेक्ट करेंगे। कैरी के नाम का अनाउंसमेंट जेम्स बॉन्ड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर की गई। गाैरतलब है कि इससे पहले डैनी बोएल इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे।

“We are delighted to be working with Cary. His versatility and innovation make him an excellent choice for our next James Bond adventure," said Michael G. Wilson and Barbara Broccoli. (2/2)