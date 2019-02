Dainik Bhaskar Feb 24, 2019, 02:44 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. अमेरिका के फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन ब्रॉडी स्टीवंस का देहांत हो गया है। उनका शव शुक्रवार को उनके घर पर लटका हुआ मिला। एक अंग्रेजी वेबसाइट के अनुसार ब्रॉडी का शव लॉस एंजेलिस स्थित उनके घर पर शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे घर में लटका मिला। पुलिस इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही है।

ब्रॉडी स्टीवंस के प्रवक्ता ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा, 'ब्रॉडी एक प्रेरणादायी आवाज थे, उनके कई दोस्त थे। उन्होंने अपने रचनात्मक कामों को पूरे जुनून और प्यार के साथ किया। बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं, और उनसे प्यार करते हैं। हम सभी उन्हें हमेशा याद रखेंगे।'

हैंगओवर सीरीज का हिस्सा

ब्रॉडी को खास तौर पर उनके शो 'ब्रॉडी स्टीवंस: एंजॉय इट!', 'व्हाय? विद हैनिबल ब्यूरस' और 'चेल्सा लेटली' के लिए जाना जाता है। ब्रॉडी हॉलीवुड फिल्म हैंगओवर-1 और हैंगओवर-2 में भी नजर आए हैं। उन्होंने अपना आखिरी शो कॉमेडी स्टोर क्लब में किया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रॉडी पहले भी मेंटल हेल्थ इशुज झेल चुके हैं। बायपोलर डिसीज के चलते उन्हें 2011 में हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा था। ब्रॉडी के देहांत पर कई सेलेब्रिटी और फैंस ने सोशल मीडिया पर दुख जताया है।



Brody Stevens ~ Such a funny man. Such a good man. We need you and your comedy. My heart goes out to his family and friends. Loved Brody. Rest In Peace kind soul. @BrodyismeFriend — bob saget (@bobsaget) February 22, 2019

#RIPBrodyStevens he was so funny and weird and vulnerable and wild and kind. Every time he was onstage it was an adventure. Here’s some comics talking about what made him so special. https://t.co/wbUNaZgJ2f — nick kroll (@nickkroll) February 22, 2019