Dainik Bhaskar Jan 23, 2019, 06:57 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. अमेरिकी हास्य कलाकार केविन बार्नेट का 32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मृत्यु मैक्सिको में हुई लेकिन उनकी मृत्यु के कारण अभी अज्ञात हैं। 'द लास्ट पॉडकास्ट नेटवर्क' के लिए पॉडकास्ट "राउंड टेबल ऑफ़ जेंटलमेन" में केविन के को-होस्ट रहे बेन किसेल ने ट्वीट कर इस बात की खबर दी है, उन्होंने लिखा, 'भारी दिल के साथ हम आपको सूचना दे रहे हैं कि केविन बार्नेट का निधन हो गया है। उन्होंने हमारे जीवन में जो खुशियां भरी, वे हमारे जीवन का सबसे अच्छा तोहफा हैं। अपने दोस्तों को याद दिलाते रहें कि आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप अगली बार उन्हें कब देखेंगे।'

Dear Last Podcast family,

It’s with a heavy heart we inform you of the passing of Kevin Barnett. The joy he brought to our lives is the greatest gift we have ever received. Remind your friends you love them because you never know when you’re see them again. We love you KB. — Ben Kissel (@BenKissel) January 22, 2019

फॉक्स सीरीज रेल के लिए मशहूर केविन बार्नेट ने ब्रॉड सिटी जैसी टीवी कॉमेडी के लिए लेखन का काम भी किया था। वह एचबीओ के "फनी ऐज हेल" और क्रिस रॉक के "टॉप फाइव" में भी दिखाई दिए। केविन और रैबिनोविट पहले भी ट्रूटीवी के "फ्रेंड्स ऑफ द पीपल" और "द कारमाइकल शो" के को-प्रोड्यूसर रह चुके थे। इसके साथ ही केविन इसके हैड राइटर भी थे।

केविन की टैलेंट एजेंसी ने भी ट्वीट किया, लिखा, 'हमारे दोस्त केविन बार्नेट के निधन से हम बेहद दुखी हैं। वे एक अद्भुत प्रतिभा और एक बेहतरीन इंसान थे।' बार्नेट की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार वे मैक्सिको मे थे। कई सेलेब्रिटीज ने केविन के लिए अपनी भावनाएं ट्वीट की हैं। वहीं फैंस भी ट्वीट्स और कमेंट्स के जरिए अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं।

We are deeply saddened by the passing of our friend and client Kevin Barnett. He was an incredible talent and a wonderful person. Our thoughts are with his family and friends. We will miss him. pic.twitter.com/aDog631PVf — United Talent Agency (@unitedtalent) January 22, 2019

Kevin Barnett was an incredible comedian and writer, contributing to Broad City, the stand-up community and beyond. He’ll be greatly missed. pic.twitter.com/4uyoMNkGk0 — Comedy Central (@ComedyCentral) January 22, 2019

A shocking, horrible loss. Kevin Barnett was a hilarious, talented comedian and a great guy. RIP @fatboybarnett. This is so awful. https://t.co/8VeyvL7Ynu — Jamie A. Lee (@TheJamieLee) January 22, 2019