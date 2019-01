Dainik Bhaskar Jan 15, 2019, 05:14 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्स की 24वीं सेरेमनी रविवार को सैंटा मोनिका के बार्कर हैंगर में हुई। सेरेमनी में अल्फोंसो क्यूरों डायरेक्टेड फिल्म रोमा छाई रही। रोमा ने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट फॉरेन फिल्म और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सहित बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड भी अपने नाम किया। फिल्म वाइस में अपने प्रदर्शन के लिए क्रिश्चियन बेल ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता, और बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड के लिए ग्लेन क्लोज और लेडी गागा में टाई रहा। टेलीविजन अवॉर्ड्स में द अमेरिकन्स और द मार्वलस मिसेज मैसल तीन-तीन अवॉर्ड्स के साथ टॉप पर रहे।

रोमा ने जीते सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स



बेस्ट पिक्चर

रोमा

बेस्ट एक्टर

क्रिश्चियन बेल (वाइस)

बेस्ट एक्ट्रेस (टाई)

ग्लेन क्लोज (द वाइफ)

लेडी गागा (अ स्टार इज बोर्न)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर

महैरशाला अली (ग्रीन बुक)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस

रेजिना किंग (इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक)

बेस्ट यंग एक्टर/एक्ट्रेस

एल्सी फिशर (एट्थ ग्रेड)

बेस्ट एक्टिंग एनसेंबल

द फेवरिट

बेस्ट डायरेक्टर

अल्फोंसो क्यूरों (रोमा)

बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले

पॉल श्क्रैडर (फर्स्ट रीफोर्म्ड)

बेस्ट एडैप्टेड स्क्रीनप्ले

बैरी जेन्किंस (इफ बील स्ट्रीट कुड टॉक)

बेस्ट सिनेमेटोग्राफी

अल्फोंसो क्यूरों (रोमा)

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन

हान्ना बीचलर, जे हार्ट (ब्लैक पैंथर)

बेस्ट एडिटिंग

टॉम क्रॉस (फर्स्ट मैन)

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजायन

रूथ कार्टर (ब्लैक पैंथर)

बेस्ट हेयर एंड मेक-अप

वाइस

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स

ब्लैक पैंथर

बेस्ट एनीमेटेड फीचर

स्पाइडर मैन: इनटू द स्पाइडर वर्स

बेस्ट एक्शन मूवी

मिशन इंपॉसिबल फॉलआउट

बेस्ट कॉमेडी

क्रेजी रिच एशियन्स

बेस्ट एक्टर इन अ कॉमेडी

क्रिश्चियन बेल (वाइस)

बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी

ओलिविया कोलमैन (द फेवरिट)

बेस्ट साइंस फिक्शन/हॉरर मूवी

अ क्वाइट प्लेस

बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म

रोमा

बेस्ट सॉन्ग

शैलो (अ स्टार इज बोर्न)

बेस्ट स्कोर

जस्टिन हुर्विट्ज (फर्स्ट मैन)

बेस्ट ड्रामा सीरीज

द अमेरिकन्स

बेस्ट एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज

मैथ्यू रिस (द अमेरिकन्स)

बेस्ट एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज

सैंड्रा ओह (किलिंग ईव)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज

नोह एमरिच (द अमेरिकन्स)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज

थैंडी न्यूटन(वेस्टवर्ल्ड)

बेस्ट कॉमेडी सीरीज

द मार्वलस मिसेज मैसल

बेस्ट एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज

बिल हैडर (बैरी)

बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी सीरीज

रैशल ब्रोस्नाहन (द मार्वलस मिसेज मैसल)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज

हैनरी विंकलर (बैरी)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी सीरीज

एलेक्स बोर्स्टीन (द मार्वलस मिसेज मैसल)

बेस्ट लिमिटेड सीरीज

द असैसिनेशन ऑफ जियानी वर्सेस: अमेरिकन क्राइम स्टोरी

बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लिमिटेड सीरीज/मूवी मेड फॉर टेलीविजन (टाई)

एमी एडम्स (शार्प ऑब्जेक्ट्स)

पैट्रिशिया आर्क्वैट (एस्केप ऑफ डैनेमोरा)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन अ लिमिटेड सीरीज/मूवी मेड फॉर टेलीविजन

बेन विनशॉ (अ वेरी इंग्लिश स्कैंडल)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन अ लिमिटेड सीरीज/मूवी मेड फॉर टेलीविजन

पैट्रिशिया क्लार्कसन (शार्प ऑब्जेक्ट्स)

बेस्ट एनीमेटेड सीरीज

बोजैक होर्समैन