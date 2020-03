Dainik Bhaskar Mar 13, 2020, 02:58 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. जैकी चेन के बाद हैरी पॉटर यानी डेनियल रेडक्लिफ भी कोरोना की अफवाह का शिकार हो गए हैं। कुछ समय पहले खबर आई थी कि, डेनियल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हालांकि उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया।

ऑस्ट्रेलियन रेडियो जॉकी ने डेनियल से सवाल किया कि क्या आप सुरक्षित हैं। इस पर डेनियल ने जवाब दिया कि, यह काफी मजाकिया है, मैं कल एक प्ले के दौरान हेयर और मेकअप रूम में गया। मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बताया कि उसकी भतीजी ने उसे मैसेज कर बताया कि डेनियल को कोरोना है। आर्टिस्ट ने मुझे ट्वीट भी दिखाया, जिसमें लिखा था कि, डेनियल रेडक्लिफ कोरोनावायरस से ग्रस्त होने वाला पहला मशहूर आदमी है।

अपने बीमार होने की अफवाह पर डेनियल ने कहा कि, शायद मैं हमेशा बीमार लगता हूं और मेरे गोरे होने के कारण भी आप अफवाह का भरोसा कर सकते हैं। कुछ समय पहले ट्विटर पर एक फर्जी अकाउंट के जरिए यह अफवाह फैलाई गई थी कि, डेनियल कोरोनावायरस से पीड़ित हैं।

