एंटरटेनमेंट डेस्क. इंडो-कनाडियन फिल्ममेकर दीपा मेहता को एकेडमी ऑफ कनाडियन सिनेमा एंड टेलीविजन की ओर से लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया जाएगा। एकेडमी के ऑफिशियल ट्विटर अकांउट पर एक पोस्ट कर यह जानकारी दी गई।

'हम यह घोषणा करते हुए बड़े उत्साहित हैं कि दीपा मेहता को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया जाएगा। हम दीपा मेहता की कलात्मकता और उनके काम से कनाडा की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर पड़े प्रभाव को देखकर बहुत गौरवान्वित हैं।'





We are thrilled to announce that @IAmDeepaMehta will be given the Lifetime Achievement Award. We are proud to recognize the artistry of Ms. Mehta and the tremendous impact she has had on the fabric of Canada’s entertainment industry. #CdnScreenAwards