Dainik Bhaskar Sep 05, 2019, 01:19 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. 'जुमांजी' फिल्म के एक्टर और कॉमेडियन केविन हार्ट का पिछले दिनों लॉस एंजिलिस काउंटी में कार एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद केविन की बैक सर्जरी हुई। अब वे पूरी तरह ठीक हैं लेकिन फिलहाल 'द केली क्लार्कसन शो' के प्रीमियर एपिसोड पर नहीं आ सकेंगे। अपने दोस्त की मदद के लिए ड्वेन जॉनसन ने हनीमून बीच में छोड़ने का फैसला लिया और वे वापस आ गए हैं।

शो में आएंगे नजर : ड्वेन अब केविन की जगह द केली क्लार्कसन शो में नजर आएंगे। वे केविन को शो में रिप्लेस करेंगे। ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक ने 18 अगस्त को हवाई में अपनी गर्लफ्रैंड और सिंगर लॉरेन हैशियन से शादी की है। और वे हवाई के ही काउआई आईलैंड पर हनीमून मना रहे थे।

When my son @KevinHart4real goes down with an injury, his big daddy steps in. I did leave my honeymoon early (Lauren approved cos she LOVES Kelly) and now me and Kelly are new best friends 😉🙌🏾. Tune in this Monday! We had the best time! #greathost #hotcrowd #amazingenergy 🤯 https://t.co/DAdkVRd9Dj