दैनिक भास्कर Mar 15, 2020, 04:45 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के कारण कई टीवी शोज टेलीकास्ट नहीं हो रहे हैं। फेमस टीवी होस्ट एलन डिजेनेरस इस बात से खासी परेशान हैं। एलन जल्द ही अपने शो द एलन डिजेनेरस शो पर वापसी करना चाहती हैं। शो की प्रति एपिसोड व्यूअरशिप 40 लाख से ज्यादा की है।

एलन ने शनिवार को ट्वीट कर शो के प्रोडक्शन रुकने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन को 30 मार्च तक के लिए पूरी तरह रोक दिया गया है। हम सभी को स्वस्थ्य रखने के लिए पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं। होस्ट ने लिखा कि, मैं बोर हो रही हूं और वापसी का इंतजार नहीं कर सकती।

Hey there. Me again. So, after some more thought, we have decided to suspend production completely until March 30th. We just want to take every precaution to ensure that we do our part to keep everyone healthy. I love you guys, and can’t wait to come back. I’m already bored.