Dainik Bhaskar Jan 15, 2019, 01:39 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. एचबीओ के फेमस शो गेम ऑफ थ्रोन्स के आठवें सीजन का ऑफिशियल टीजर रविवार को रिलीज कर दिया गया है। टीजर के अंत में शो प्रीमियर की डेट भी अनाउंस की गई है। शो 14 अप्रैल को टेलीकास्ट होगा। भारत में इसे हॉटस्टार या स्टार वर्ल्ड पर 15 अप्रैल से देखा जा सकता है। टीजर एचबीओ के ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है।

90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 — HBO (@HBO) January 14, 2019

गेम ऑफ थ्रोन्स के आठवें सीजन में सिर्फ 6 एपिसोड होंगे। शो के पहले 6 सीजन में 10-10 एपिसोड थे, वहीं सातवें सीजन में सात एपिसोड थे। कहा जा रहा है कि इस सीजन में हर एपिसोड 1 से 1.30 घंटे का होगा।

क्या है टीजर में



रिलीज किए गए नए टीजर में स्टार्क परिवार के तीन सदस्य आर्या, सान्सा और जॉन स्नो स्टार्क विंटरफेल के तहखाने में घूमते दिखाई दे रहे हैं। टीजर की शुरुआत में तीनों अलग अलग दिशाओं से आते हैं और फिर एक साथ विंटरफेल के तहखाने में अपने परिवार के मृत सदस्यों की मूर्तियों के पास से गुजरते दिखाई देते हैं। विंटरफेल के इस तहखाने में परिवार के मृत सदस्यों को दफनाया जाता है, और उनकी मूर्तियां लगाई जाती हैं।



तहखाने में आगे चलकर तीनों को अपनी ही मूर्तियां नजर आती है। इसी के साथ स्टार्क परिवार के तीनों सदस्यों को बर्फीली ठंड का एहसास होता है, जो वाइट वॉकर्स के आने का प्रतीक है। फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि तहखाने में अपनी ही मूर्तियां देखना इन किरदारों के लिए कुछ बुरा होने का संकेत है।

न्यू थ्योरीज के साथ तैयार हैं फैंस

टीजर में सर्सी या डैनेरियस कहीं नजर नहीं आ रही। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मेकर्स हर बचे हुए परिवार के लिए एक अलग टीजर रिलीज कर सकते हैं। टीजर रिलीज होते ही फैंस ने रिएक्शन के साथ ही नई थ्योरीज देना शुरू कर दिया है। कई फैंस टीजर में छुपे मैसेजस को सोशल मीडिया पर डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं।

I’m hype for the new season of Game of Thrones, so I had to flip the theme song ⚔️ pic.twitter.com/4v9fX28ixz — Austin Millz (@AUSTINMILLZ) January 15, 2019

Arya's Statue is young

Sansa's Statue is young

Jon's Statue is old

Bran doesn't have a statue and is nowhere to be found



Me:#ForTheThrone#GameofThrones pic.twitter.com/rwmZNLLZ2D — MINNIE (@ItsLisaMinnie) January 14, 2019