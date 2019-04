चुनाव आयोग ने ट्विटर पर शो की फेमस लाइन 'विंटर इज कमिंग' की तर्ज पर पोस्ट किया है, ''? इज कमिंग।'' पोस्ट के साथ चुनाव आयोग ने यूजर्स से अपना दिमाग चलाकर प्रश्न चिन्ह की जगह पर रचनात्मक शब्द लिखने का चैलेंज दिया है।

Don your creativity caps!

After our #VoterQuotient quiz for the scholarly followers, now we have something for our artistically inclined followers.

Can anyone guess what's it about? Be ready as we reveal our next contest at 1pm today pic.twitter.com/ll69DizbG8