हॉलीवुड डेस्क. हॉलीवुड की मशहूर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स का आठवां और आखिरी सीजन शुरू हो गया है। इसका पहला एपिसोड 15 अप्रैल को रिलीज किया गया था और दूसरा एपिसोड 22 अप्रैल को रिलीज किया गया, लेकिन हैरानी की बात ये है कि एपिसोड टेलीकास्ट होने से 2 घंटे पहले ही लीक हो गया।

कुछ दर्शकों ने ट्विटर हैंडल पर इसके स्क्रीनशॉट शेयर किए और दावा किया कि दूसरा एपिसोड जर्मनी में अमेजन प्राइम पर दिखाया गया है।

You can legally watch leaked episode on Amazon in Germany. #GameofThrones pic.twitter.com/0mN08RFYvz