Dainik Bhaskar Aug 06, 2019, 07:39 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. सोशल मीडिया पर गेम्स ऑफ थ्रोन की एक्ट्रेस आर्या स्टार्क का एक फोटो वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट में आर्या को कश्मीर की लड़की बताया जा गया है। पोस्ट में लिखा गया कि यह वह कश्मीरी लड़की है, जिसे इंडियन आर्मी ने पैलेट गन का इस्तेमाल कर अंधा कर दिया था और अब वह सड़कों पर भीख मांग रही है।

ये है वायरल ट्वीट : आर्या की फोटो ट्वीट करने वाले का ट्विटर अकाउंट जैदू नाम से है। जिसने डिस्क्रिप्शन में खुद को जनरल कमर बाजवा का निजी सलाहकार बताया है। कैप्शन में लिखा गया है कि वह एक पाकिस्तानी है। जैदू ने यह भी लिखा है कि उसके सभी ट्वीट्स मज़ेदार 100% नकली और काल्पनिक हैं, जिनकी किसी भी मृत या जीवित व्यक्ति से समानता महज संयोग है।

Kashmiri girl who became blind after she was hit by pellet gun, her brothers, father & mother were mercilessly killed, her sister was raped by Indian Army now begging on street of Srinagar.



Where is Humanity?#KashmirUnderThreat #OperationKashmir#IndiaUsingClusterBombs pic.twitter.com/Pcc94cQ7zC