Dainik Bhaskar Nov 26, 2019, 12:24 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. 'हैरी पॉटर' सीरीज की आखिरी फिल्म को रिलीज हुए 8 साल बीत चुके हैं। इसके बाद भी पॉटर के फैनबेस में कोई कमी नहीं आई है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब नेविल लॉन्गबॉटम का किरदार निभाने वाले मैथ्यू लुईस ने ट्वीट कर आगामी फिल्म की जानकारी दी। मैथ्यू ने बताया कि हैरी पॉटर सीरीज की अगली फिल्म की शूटिंग पुरानी कास्ट के साथ 2020 में फिर से शुरु हो रही है। हालांकि मामले की सच्चाई पता लगने के बाद फैंस ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई।

मैथ्यू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए एक लिंक शेयर कर बताया कि हैरी पॉटर अपनी ओरिजिनल कास्ट के साथ 2020 में अपनी अगली फिल्म के लिए शूटिंग शुरु कर रहा है। एक्टर का ट्वीट वायरल होते ही फैंस फिल्म के लिए एक्साइटेड दिखे। हालांकि बाद में सच्चाई जानने के बाद फैंस ने नाराजगी जताई। दरअसल जारी लिंक में मैथ्यू ने अमेरिका में होने वाले जनरल इलेक्शन की लिंक शेयर की थी। उन्होंने वोटर्स से चुनाव में रजिस्टर करने के लिए अपील की।

New Harry Potter film with original cast to begin shooting in 2020... https://t.co/mAWQPGba0o