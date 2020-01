Dainik Bhaskar Jan 04, 2020, 01:42 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. सिंगर और एक्टर डॉनी वॉलबर्ग ने न्यू ईयर के मौके पर एक रेस्टोरेंट वेट्रेस को 2020 डॉलर(भारतीय करंसी में 1.4 लाख रुपए) की टिप दे दी। उनकी पत्नी जेनी ने फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। फोटो के अनुसार डॉनी ने $78 डॉलर (भारतीय करंसी में 5600 रुपए) के बिल पर यह टिप दी है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यह लेटेस्ट इंटरनेट ट्रेंड 2020 टिप चैलेंज का हिस्सा है।

जेनी और डॉनी दोनों मिशीगन स्थित एक रेस्टोरेंट में न्यू ईयर के मौके पर खाना खाने पहुंचे थे। दोनों ने करीब 5600 रुपए का खाना खाया और वेट्रेस को 1.4 लाख रुपए की टिप दे दी। कपल ने बिल पर लिखा 'हैप्पी न्यू ईयर' और ट्विटर पर इसका फोटो शेयर किया। इतनी बड़ी टिप मिलने के बाद वेट्रेस डैनियल फ्रांजोनी बेहद खुश हैं। उन्होंने एक अंग्रेजी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में बताया कि वे इसका इस्तेमाल अपने बच्चों के भविष्य के लिए करेंगी। उन्होंने कहा कि 'मैं इससे अपना भविष्य का निर्माण करूंगी और मेरे पास अब घर होगा।'

. @DonnieWahlberg starting 2020 off like the amazing man he is. #ihop #2020tipchallenge

🥰 pic.twitter.com/AjAEN0hqL6