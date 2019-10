Dainik Bhaskar Oct 01, 2019, 07:57 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. लम्बे समय से फाइटिंग रिंग से दूर चल रहे द रॉक यानी ड्वेन जॉनसन फाइनली रेसलिंग में वापसी करने वाले हैं। हाल ही में 'हॉब्स ने शॉ' में नजर आए ड्वेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी घोषणा की है। रॉक ने WWE से रिटायर होने और एक्टिंग फील्ड में आने के पहले करीब 8 साल तक रेसलिंग की थी।

FINALLY...I come back home to my @WWE universe.

This FRIDAY NIGHT, I’ll return for our debut of SMACKDOWN!

LIVE on @FOXTV.

There’s no greater title than #thepeopleschamp.

And there’s no place like home.

Tequila on me after the show 😈🥃#IfYaSmell🎤 #Smackdown#RocksShow #FOX pic.twitter.com/V5i4cxqIqH