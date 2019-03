हॉलीवुड डेस्क. हॉलीवुड सीरीज की डरावनी फिल्म एनाबेल की तीसरी कड़ी एनाबेल कम्स होम आपको डराने को तैयार है। मंगलवार को फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया। पहली तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म भी दर्शकों के रोंगटे खड़े करने वाली है। एनाबेल कंजरिंग फ्रेंचाइजी की फिल्म है। 2014 में एनाबेल रिलीज की गई थी। 2017 में एनाबेल क्रिएशन रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्मों की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। एनाबेल कम्स होम 28 जून को रिलीज होगी।

