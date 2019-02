हॉलीवुड डेस्क. एक्स मैन फेम एक्टर ह्यूग जैकमैन का नाम मार्वल सुपरहीरो के रूप में सबसे लंबे करियर के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ह्यूग के अलावा को-स्टार सर पैट्रिक स्टीवर्ट का नाम भी इस रिकॉर्ड के लिए गिनीज बुक में शामिल हो गया है। बुधवार को दिस मॉर्निंग शो में ह्यूग को यह सरप्राइज मिला।

पैट्रिक स्टीवर्ट के साथ बांटा रिकॉर्ड

ह्यूग के कैरेक्टर वोल्वेरीन को 16 साल 228 दिन हो चुके हैं। ह्यूग ने यह सम्मान एक्स मैन में उनके को स्टार रहे सर पैट्रिक स्टीवर्ट के साथ शेयर किया है। सर पैट्रिक फिल्म में प्रोफेसर चार्ल्स जैवियर का किरदार निभाते है, और उनके किरदार को भी ह्यूग जितना ही समय हुआ है।

खुशी से बेहाल हो गए

ह्यूग जैकमैन को दिस मॉर्निंग शो में यह सरप्राइज दिया गया। इस सरप्राइज से ह्यूग बेहद खुश हुए। इस दौरान उन्हें सर पैट्रिक स्टीवर्ट का वीडियो मैसेज भी दिखाया गया। सरप्राइज और उनके रिएक्शन का वीडियो शो ने अपने ट्विटर अकांउट पर शेयर किया है। वीडियो बहुत मजेदार है, और ह्यूग के फैंस को बहुत पसंद आ रहा है।

It's been a lifelong dream of @RealHughJackman's to become a world record holder, and today we've confirmed he's officially amazing with his very own @GWR title!



We put @AlisonHammond2 in charge of the celebrations, and she didn't disappoint! 🎉 pic.twitter.com/LMuvn23v4Z