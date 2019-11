Dainik Bhaskar Nov 26, 2019, 02:36 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. 47वें इंटरनेशल अवॉर्ड्स में भारत में बनी वेब सीरीज और एक्टर्स को नॉमिनेशन मिला था। बावजूद इसके एक भी अवॉर्ड भारत के खाते में नहीं आया। हालांकि नवाजुद्दीन स्टारर मैक माफिया को बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया है, जिसका मुकाबला अनुराग कश्यप की वेबसीरीज सेक्रेड गेम्स से था।

इनको मिले थे नॉमिनेशन : एमी अवॉर्ड्स में अनुराग कश्यप की वेबसीरीज सेक्रेड गेम्स बेस्ट ड्रामा कैटेगरी में नॉमिनेटेड थी, लेकिन अवॉर्ड मैक माफिया ने जीता है। लस्ट स्टोरीज को बेस्ट टीवी मूवी/मिनी सीरीज कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अवॉर्ड सेफ हार्बर ने जीता है। राधिका आप्टे को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन अवॉर्ड ईटरनल विंटर की एक्ट्रेस मरीना गेरा ने जीता। इनके अलावा साधना सुब्रह्मणयम की विटनेस: इंडियाज फॉरबिडन लव भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में नॉमिनेट की गई थी, लेकिन अवॉर्ड बेलिंगकैट- ट्रुथ इन ए पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड को मिला है।

International Emmy Winner for Drama Series, "McMafia" produced by Cuba Pictures / @BBC / AMC with presenters @LouDPhillips & @BellamyYoung ! #UnitedKingdom #iemmyWIN #iemmys pic.twitter.com/24sX4Pg3t2

इसलिए नवाज का नाम शामिल : ‘मैक माफिया’ को बीबीसी ने बनाया था। यह एक नॉन फिक्शन बुक ‘मैकमाफिया- अ जर्नी थ्रू द ग्लोबल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड’ पर बनी है। इस किताब के राइटर मिशा ग्लेनी हैं। इस सेरेमनी के लिए नॉमिनेशन सितंबर 2019 में घोषित किए गए थे। जिनमें 11 कैटेगरीज में 21 देशों की एंट्रीज शामिल की गई थीं।

TV Movie/Mini Series #iemmyNOM for “Lust Stories” on the red carpet at the 47th #iemmys – #India @NetflixIndia pic.twitter.com/AupQQhntVl