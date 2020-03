Dainik Bhaskar Mar 09, 2020, 01:07 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस का असल फिल्मों के साथ ही कॉन्सर्ट्स पर भी पड़ रहा है। इंटरनेशनल सिंगर जस्टिन बीबर के टूर को खराब टिकट सेल्स के कारण छोटी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। जस्टिन मई में नॉर्थ अमेरिका के टूर पर हैं।

कोरोनावायरस के चलते चीन में अब तक 3119 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां अब तक संक्रमण के 80,735 मामले सामने आया है। चीन के वुहान शहर से फैला कोरोनावायरस सोमवार तक 109 देशों तक फैल चुका है। चीन के बाद इटली में सबसे ज्यादा 366 लोगों की जान गई है। यहां रविवार को 133 लोगों की मौत हो गई।

Due to unforeseen circumstances, the Justin Bieber concert at Nissan Stadium is being relocated to Bridgestone Arena.



If you have purchased tickets already, you will receive an email from Ticketmaster with your new tickets. @justinbieber | #TheChangesTour pic.twitter.com/UAk9uywzsD