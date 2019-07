Dainik Bhaskar Jul 02, 2019, 06:23 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. किम कार्दशियन वेस्ट ने पिछले दिनों ट्विटर पर किमोनो सॉल्यूशनवियर लाइन की घोषणा की थी। इसके बाद कुछ जापानी लोगों ने सोशल मीडिया पर किम को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रोलर्स ने कहा कि किम ने जिस नाम को अपनाया है वह सदियों पुरानी क्लोदिंग किमोनो का है।

जापान का गौरव है किमोनो : जापान के ट्रेड मिनिस्टर हिरोशिगे सेको ने इस बारे में मंगलवार को बताया कि किमोनो जापान के सांस्कृतिक गौरव का हिस्सा है। और पूरे विश्व में जापानी चीज के रूप में इसका अच्छा-खासा नाम है। सेको ने कहा कि वह अपने अधिकारियों को अगले सप्ताह वाशिंगटन भेजेंगे। ताकि अमेरिकी ट्रेडमार्क अधिकारियों से मामले के बारे में बात की जा सके।



किम ने लिया नाम बदलने का फैसला : विवाद को बढ़ता हुआ देखकर किम ने सॉल्यूशनलाइन का नाम बदलने का फैसला लिया है। इसके बारे में भी किम ने ट्विटर पर मैसेज पोस्ट करके बताया। किम ने लिखा- मेरे ब्रांड और उत्पादों को समावेश और विविधता के साथ सावधानीपूर्वक विचार के बाद बनाया गया है। मैं अपने सॉल्यूशनवियर ब्रांड को एक नए नाम के साथ लॉन्च करूंगी। आपकी समझ और समर्थन के लिए हमेशा धन्यवाद।

My brands and products are built with inclusivity and diversity at their core and after careful thought and consideration, I will be launching my Solutionwear brand under a new name. I will be in touch soon. Thank you for your understanding and support always.