Danik Bhaskar Sep 30, 2018, 06:25 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. अमेरिकी रैपर और प्रोड्यूसर कान्ये वेस्ट ने अपना नाम बदल लिया है। उनको अब ये (Ye) के नाम से जाना जाएगा। कान्ये ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट करके अपने प्रसंशकों के साथ यह जानकारी शेयर की। विवादों से घिरे रहने वाले रैप स्टार कान्ये सैटर्डे नाइट के लाइव शो में दिखने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान वह अपने नए एलबम Yandhi को भी लॉन्च करेंगे।

the being formally known as Kanye West



I am YE