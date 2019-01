Dainik Bhaskar Jan 07, 2019, 07:25 PM IST

हॉलीवुड डेस्क. मार्वल के हेड केविन फाइगी ने रविवार को गोल्डन ग्लोब 2019 के रेड कार्पेट पर एवेंजर्स सीरीज की आखिरी फिल्म एवेंजर्स एंडगेम के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। केविन ने एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि फिल्म के ट्रेलर और प्रमोशन वीडियो में मार्केटिंग टीम फिल्म के शुरुआती 15 मिनट के फुटेज ही इस्तेमाल करेगी।



दरअसल कुछ समय से एवेंजर्स एंडगेम के बारे में कहा जा रहा था कि स्पोइलर्स से बचने के लिए फिल्म के ट्रेलर्स, क्लिप्स और मार्केटिंग वीडियो में फिल्म का शुरु के 15 मिनट के फुटेज ही दिखाए जाएंगे।

इसी अफवाह के बारे में जब रेड कार्पेट पर केविन से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'मैं कहूंगा कि यह बात काफी हद तक सही है। वैसे ऐसा हमारी कई फिल्मों में किया गया है। रही बात इस फिल्म की, तो फिल्म में मौजूद कई सारे रहस्यों में से कोई भी उजागर किए बिना ही फिल्म ने दर्शकों में काफी उत्साह पैदा किया है। मुझे लगता है कि डिज़्नी की मार्केटिंग दुनिया में सबसे अच्छी है और उनका निर्णय सही है।'

Marvel Studios president Kevin Feige on when #AvengersEndgame got its title, how #CaptainMarvel is looking, the Disney-Fox merger, and more from the #GoldenGlobes red carpet pic.twitter.com/pSE7lgNM4U